Екатеринбург, 18 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 марта принял участие в мероприятии к годовщине «Крымской весны» в Историческом сквере Екатеринбурга. Сегодня здесь собрались представители общественности, руководители региона, спортсмены-олимпийцы и параолимпийцы, уральцы, которые в этот день вспоминают о событии исторической важности, произошедшем восемь лет назад, когда жители Крыма и Севастополя выбрали общую судьбу с Россией.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Участники митинга-концерта в центре Екатеринбурга

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

«Мы приветствуем крымчан и севастопольцев за этот выбор! Но сегодня мы отмечаем не только Крымскую весну. Мы выражаем поддержку жителям Луганской и Донецкой народных республик. Урал всегда поддерживал Президента России в его стремлении сохранить суверенитет. В стремлении к тому, чтобы наша страна жила спокойной жизнью. В стремлении защитить право вдумчиво и осознанно выбирать свою судьбу, работать и создавать будущее, сохраняя при этом память о предках и храня общую историю. Свердловская область поддерживала и будет поддерживать созидательные начинания. Дорогие друзья! Сегодня наша страна стоит перед очень важным рубежом. Только сплоченность и единство позволят нам преодолеть все трудности и с гордо поднятой головой выйти из них. Как это было в тысячелетней истории нашей страны. За свободу! За Отечество!», — обратился к собравшимся губернатор Евгений Куйвашев.

Руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес рассказал, как волонтёры и жители Среднего Урала поддерживают жителей Донбасса, солдат, наших офицеров, участвующих в спецоперации.

«Всем жителям Свердловской области хочу сказать огромное спасибо — тем, кто откликнулся на призыв о сборе гуманитарной помощи. Наша поддержка, поддержка свердловчан в данный момент важна как никогда. Благодаря вам мы уже собрали более 65 тысяч тонн гуманитарной помощи и отправили груз. Потому что мы своих не бросаем», — сказал он.

К уральцам обратился сегодня директор Качканарского горно-промышленного колледжа Анатолий Белан, переехавший в 2014 году в Свердловскую область с Донбасса.

«Я приехал из славного города из-под Донецка восемь лет назад. Наш город изначально был известен как большой крупный железнодорожный узел. Но с 2014 года гораздо больше о нем говорят, как о месте, в котором был «Иловайский котёл». Бои, по результатам которых получили возможность жить дальше люди на Донбассе. Действительно, все эти восемь лет шла продолжительная война. Уничтожали носителей русского языка, тех, кто ещё помнил победу 1945 года, чтил и уважал ветеранов. Это было истребление, на самом деле. Помощь ожидалась только от России и только Россия ее оказывала. Для начала — гуманитарная, помощь беженцам. Я сам приехал сюда с женой и с маленькой дочкой, которой не было и года. У меня не было ничего на руках. Всего получилось добиться благодаря тому, что Россия действительно является страной возможностей. Шаг за шагом, работая, можно достигнуть всего. Мы все обязательно победим. Крым, Россия, Донбасс — сила. За Президента!», — сказал Анатолий Белан.

Отметим, одновременно с митингом-концертом по центру Екатеринбурга прошёл автопробег, который завершился на площади 1905 года.