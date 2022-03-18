Вильнюс, 18 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. На территорию Литвы прибыли 400 американских военнослужащих. Об этом 18 марта заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

The U.S. Army Сухопутные войска США

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Он отметил, что дополнительно предоставить военных пообещал глава Госдепа США Энтони Блинкен. По словам Науседы, возможно новое расширение контингента.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили ситуацию на Украине, а также проведение в этой стране российской специальной военной операции.