Таллин, 18 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Местные производители готовы заменить в Эстонии большую часть снятых с продажи российских и белорусских товаров и повода для покупательской паники нет, сообщается в пресс-релизе Союза пищевой промышленности Эстонии.

(сс) ccipeggy Магазин

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«Решение торговых сетей прекратить продажу российских и белорусских продуктов побудило потребителей скупать не только соль и соду, но и другие товары для пополнения домашних запасов в страхе перед дефицитом и ростом цен», — признала руководитель союза Сирье Потисепп.

Она добавила, что пустые полки в магазинах сейчас не редкость, но ее организация отправила торговым сетям и Союзу торговых предприятий Эстонии обращение с заверением, что эстонские производители продуктов питания готовы найти замену исчезнувшим товарам.

«Мы составили обзор недостающих продуктов и подтверждаем, что их можно в значительной степени заменить. Мы также хотим избежать ситуации, когда пустые полки магазинов приводят к покупательской панике», — подчеркнула Потисепп.

Она призвала торговые сети активнее заключать договора с местными производителями.

Согласно последнему исследованию ассортимента и цен, проведенному Эстонским институтом конъюнктуры осенью 2021 года, доля отечественных товаров в ассортименте сетей магазинов составила всего 58%. Потисепп считает, что нынешняя ситуация пойдет на пользу местным предприятиям и процент отечественной продукции станет заметно выше.