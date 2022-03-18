Москва, 18 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Позиции по вопросу государственной монополии на сахар у Кремля нет, ажиотаж вокруг сахара связан с эмоциями. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 18 марта журналистам.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

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Представителя Кремля спросили, не пора ли вводить госмонополию на сахар, так как спрос на него вырос, а цены увеличиваются из-за спекуляций. Какой-то позиции на этот счет нет, отметил Песков.

«Повторяю, ажиотаж ни на что не опирается, ничем не спровоцирован. Ажиотаж исключительно эмоциональный», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также призвал население не скупать в магазинах сахар, туалетную бумагу и гречку.

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