Москва, 18 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, состоявшийся 18 марта, вряд ли можно назвать дружеским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Разговор, конечно, вряд ли можно назвать дружеским… это жесткий разговор. Но тем не менее сохраняется потребность в таких контактах, в обмене информацией и в обсуждении острых тем, связанных со специальной операцией», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц побеседовали по телефону, обсудив ситуацию на Украине и ход специальной военной операции России в этой стране.

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