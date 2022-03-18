Киев не проявляет готовности к ускорению переговоров — Песков
Москва, 18 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Российская сторона готова работать быстрее, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Украины, но со стороны Киева такого стремления нет. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 18 марта журналистам.
Следите за развитием событий в трансляции: «Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
«Могу лишь констатировать, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас», — сказал Песков.
Он выразил сожаление, что делегация Украины не проявляет готовности к ускорению темпов переговоров.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в телефонном разговоре, что Киев выдвигает нереалистичные предложения и стремится затянуть переговоры по урегулированию на Украине.
Читайте также: Путин рассказал Шольцу, как Киев затягивает переговоры