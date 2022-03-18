Москва, 18 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин регулярно общается с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и высоко оценивает ее работу, а потому ее выдвижение на этот пост в третий раз является логическим продолжением этого. Об этом 18 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

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Как отметил Песков, в сложившихся на сегодняшний день условиях на Банк России ложится дополнительный груз ответственности за поддержание макроэкономической стабильности в стране и потому глава Российского государства регулярно общается с нынешним главой Центробанка.

«Президент неоднократно давал высокую оценку работы Набиуллиной и ЦБ в целом, и мы видим, как логическое продолжение этого — внесение ее кандидатуры на еще один срок», — сказал представитель Кремля

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что вечером 18 марта президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.