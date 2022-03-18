Орел, 18 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Акция «Своих не бросаем» проходит в Орле 18 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Https://www.orel-adm.ru В Орле проходит акция «Своих не бросаем»

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С 10:00 на улице Ленина волонтёры раздают наклейки с лозунгом поддержки российских солдат, выполняющих свой служебный долг в Украине, — «Своих не бросаем». Участниками акции стали жители Орла разных возрастов и национальностей, а особенно активно участвовали автомобилисты — на их машинах появились круглые наклейки с изображением георгиевской ленточки в виде буквы «Z» и надписью #СвоихНеБросаем в поддержку российских солдат, которые ведут борьбу с нацизмом.

«Некоторые не понимают, но поймут позже, что сегодняшние события касаются не просто Украины, России, ДНР и ЛНР. Это событие большего масштаба, потому что у нацизма нет национальности. Есть уже люди, которые сейчас делают всё, чтобы избавить на нынешнем этапе мир от «коричневой чумы». И этим людям необходима наша общая поддержка!» — приводит пресс-служба слова члена Молодёжки ОНФ в Орловской области Кристины Фандеевой.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных Республик, а также по демилитаризации и денацификации Украины.