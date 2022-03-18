Белгород, 18 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Белгородской области за истекшие сутки выписаны 980 человек, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. На вакцинацию записались 937 жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 123 500 носителей инфекции. Справились с заражением 102 437 человек, скончались от осложнений 2 104, в том числе четыре летальных исхода зарегистрировано за последние сутки. В стационарах находятся 1 489 пациентов, лечатся амбулаторно 17 470 жителей.

Двукратные прививки сделали 990 230 человек, всего на вакцинацию от подано 1 079 808 заявок.

По данным федерального оперативного штаба, в ковид-госпитали за сутки направлены ещё 55 пациентов.