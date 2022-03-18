Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Ленинградской области полностью привились от коронавируса 80,98% от числа граждан, подлежащих вакцинации, из расчета необходимой иммунизации 80% взрослого населения для достижения коллективного иммунитета. Об этом 18 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»

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С начала массовой вакцинации в Ленобласть поступило 1 416 151 комплектов вакцины от коронавируса. Привито всего по региону 1 054 408 человек (84,32%), из них полностью — 1 012 589 человека (80,98%). Ревакцинировались 151 932 человек (12,15%).

«За прошедшие сутки привито 1 284 человека, в том числе 629 человек закончили вакцинацию», — добавили в комитете.

Напомним, что в Ленобласти также идет добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В настоящий момент по письменному согласию родителей вакцинировались 719 детей.