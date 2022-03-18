Путин и Макрон вечером 18 марта проведут телефонный разговор – Песков
Москва, 18 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Вечером в пятницу, 18 марта, президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом 18 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Как уточнил представитель Кремля, ранее глава Российского государства уже провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.
При этом Песков добавил, что на вечер у Путина намечен еще один телефонный разговор на международном уровне.
«Поскольку он уже был анонсирован французской стороной, я расскажу, что это будет разговор с Эммануэлем Макроном. Он будет вечером. Думаю, после 19:00 мск мы дадим соответствующее сообщение», — сказал он.
Кроме того, представитель Кремля рассказал, что также у российского лидера 18 марта запланирован целый ряд встреч непубличного характера.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор.