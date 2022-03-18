Бухарест, 18 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Ни Румыния в частности, ни страны Североатлантического альянса в целом не станут принимать участия в «закрытии неба» над Украиной. Об этом заявил журналистам румынский президент Клаус Йоханнис, передает 18 марта бухарестский телевизионный канал Digi24.

Pixabay.com Флаг Румынии

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По словам К. Йоханниса, на данный момент официальный Бухарест четко определился со своей позицией относительно ситуации в соседнем государстве.

«Ни о каком «закрытии неба» над Украиной не может быть и речи, поскольку подобная мера чревата прямым вооруженным конфликтом между Российской Федерацией и НАТО, — резюмировал, в частности, он. — Дальнейшее обсуждение указанного вопроса бессмысленно».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.