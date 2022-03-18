Москва, , 12:48 — REGNUM Ажиотажный спрос на сахар и другие продовольственные товары носит эмоциональный характер, заявил 18 марта журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Песков заявил, что ажиотажный спрос на сахар носит эмоциональный характер. Он считает, что жителям России нет необходимости бежать в магазин и закупать гречку, сахар и туалетную бумагу.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал резкие слова американского президента Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина. По мнению Пескова, такая риторика может быть вызвана «утомляемостью» американского президента.