Новосибирск, 18 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области состоялся концерт «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!», посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии, которое прошло в международном центре волейбола «Локомотив-арена», участвовали члены общественных организаций, спортивных школ, движения «Защитник», депутаты, представители ветеранского сообщества, ТОСов, профсоюзных организаций.

Правительство Новосибирской области Концерт, посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

«Сейчас мы совершенно по-другому оцениваем всё то, что произошло в 2014 году. По-другому восхищаемся смелостью жителей Крыма, которые в тот рубежный период не пустили на свою территорию эшелоны национальных батальонов. По-другому оцениваем мудрость и решительность нашего президента Владимира Путина, который в тот момент принимал это нужное решение. По-другому восхищаемся мужеством защитников Донбасса, тех людей, кто эти восемь лет защищал свою землю. Теперь мы понимаем, как сложно сегодня эту опухоль вырезать — опухоль национализма, фашизма, глубоко засевшую на территории Украины. То, что сегодня приходиться ликвидировать нашим войскам, нашим героям, эти метастазы коричневой чумы — детище последователей не только Бандеры, но и Геббельса. Наши земляки, наши воины несут мир на землю Украины, по сути восстанавливают независимость Украины», — сказал в своём приветственном слове губернатор региона Андрей Травников. — Именно поэтому сегодня развёрнуто такое беспрецедентное давление на нашу страну. Мы осознаём, что нам будет тяжело, как никогда. Но нас вдохновляет история 2014 года, история Крымской весны».

Он подчеркнул, что у русских людей есть набор генетических принципов, который срабатывает на подсознательном уровне и не даёт переступить через себя.

«Один из этих принципов: «Своих не бросаем!» Он проявлял себя много раз, на всём протяжении нашей многовековой истории, и всегда срабатывал. И сегодня, как бы ни было трудно, мы выстоим и победим», — отметил Травников.