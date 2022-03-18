Москва, 18 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Передача советских С-300 на Украину из других стран невозможна и будет незаконной, Россия не допустит этого. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы российского производства там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя. И этот сертификат не разрешает направлять их в третьи страны», — сказал Лавров в интервью RT.

Глава МИД РФ подчеркнул, что это вполне законное требование.

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«Я понимаю, что сейчас все законы — не то, что западные коллеги уважают, они уже разорвали идею презумпции невиновности, священность частной собственности и права на него… Но я могу сказать, что мы не позволим подобным рискам развиваться, мы не позволим им материализоваться», — заключил он.