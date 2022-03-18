Москва, 18 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Заявления президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина являются личными оскорблениями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«Мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями в адрес президента. Эти заявления уже ежедневно президент США делает», — сказал Песков.

По его словам, с учётом «подобной раздражительности» американского лидера, а также его «утомляемости» и иногда «забывчивости, которая приводит в итоге к агрессивным высказываниям», Кремль не будет давать «резких оценок, чтобы не вызвать большей агрессивности».