Москва, 18 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Киев стремится затянуть переговоры, выдвигая нереалистичные предложения. Об этом 18 марта сообщил президент России Владимир Путин канцлеру Германии Олафу Шольцу в ходе телефонного разговора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Путин заявил Шольцу, что киевский режим стремится затянуть переговоры, выдвигая всё новые нереалистичные предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц побеседовали по телефону, обсудив ситуацию на Украине и ход специальной военной операции России в этой стране.