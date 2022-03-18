Тбилиси, 18 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Парламент Грузии не предоставит президенту Украины Владимиру Зеленскому площадку для обращения к грузинским депутатам. Об этом заявил на заседарии парламента председатель фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». реж Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Зеленский

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С этим предложением выступила Хатия Деканоидзе, которая является лидером фракции партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Ранее Деканоидзе заявила, что Зеленский может выступить по видеосвязи.

«О таких вопросах договариваются в ходе переговоров между представителями властей. И такие переговоры не проводят публично, их проводят в закрытом формате», — сказал Мдинарадзе.

Он отметил, что в случае необходимости диалога между Тбилиси и Киевом будут договариваться соответствующие ведомства.

Мдинарадзе также обвинил оппозицию в ухудшении грузино-украинских отношений. По его мнению, это члены ЕНД и их союзники убедили Киев, что Тбилиси отказал ему в поддержке. Лидер «Мечты» предложил оппозиционным депутатам найти способ как исправить это положение.

Напомним, в Грузии идёт спор между «Грузинской мечтой» и оппозицией о том, как именно Тбилиси должен поддерживать киевский режим. Грузинские оппозиционеры требуют жёстких мер в отношении России. В правительстве республики обвиняют оппозицию в намерении втянуть Тбилиси в конфликт с Москвой.