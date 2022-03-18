Таллин, 18 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Власти Эстонии до сих пор не ответили на запрос столичной мэрии о том, где, а главное за чей счет будут размещаться беженцы с Украины после истечение месячного срока. Об этом вице-мэр Таллина по социальным вопросам Бетина Бешкина сообщила гостелеканалу на русском языкеETV+.

Флаг Эстонии

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"Мы, к сожалению, пока не получили ответа на запрос от государственных структур. По закону, если мы говорим о беженцах, дальнейшее их размещение — это ответственность государства», — напомнила она.

По ее словам, Эстония не ожидала такого наплыва беженцев и сейчас в срочном порядке пытается решить ряд проблем — от быстрого оформления документов, чтобы они могли трудоустроиться или получать пособия, до жилья. Временно проблему с размещением беженцев решили — их селят за счет государства в отели на 30 дней, а вот что будет по истечении этого срока, пока никто не знает.

В Эстонию уже прибыло почти 24 000 беженцев, а официально через Центр приема беженцев в Таллине прошли более 8 000 человек, 42% из них дети. «Понятно, что в Таллин приезжает больше людей, просто не все еще зарегистрировались. Но могу сказать, что уже сейчас это огромная цифра для города. Это значит, что мы должны усилить свои социальные отделы, ведь большинство людей нуждается в социальной помощи. Это очевидно», — заявила Бешкина.

Она раскритиковала государство за практически проваленную компанию по контролированию потока беженцев: «До сих пор нашей главной проблемой было то, что поток беженцев не был под контролем, то есть он был достаточно хаотичный. К сожалению, государство обещало, что этот поток будет координироваться, однако за последние дни через наш центр за сутки проходило около 700 человек. То есть это колоссальная нагрузка на наш центр».

«Нам обещали, что беженцев будут направлять в другие самоуправления. То есть мы надеемся на это», — добавила вице-мэр Таллина.