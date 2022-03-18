Москва, 18 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Денацификация Украины требует отмены законов, дискриминирующих русскоязычное население. Об этом 18 марта заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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В интервью RT он рассказал, что денацификация Украины подразумевает отмену любых законов, которые подвергают дискриминации русскоязычное население.

По его мнению, санкционное давление Запада будет усиливаться. При этом оно уже сейчас является беспрецедентным и рекордным — введено более 5 тыс. индивидуальных санкций. Министр заверил, что Россия не будет «брать под козырёк» перед США.