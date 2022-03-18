Воронеж, 18 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Воронежской области 110 пациентов с коронавирусом попали в больницы за последние сутки, данные опубликованы 18 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 17 марта, сообщалось о 120 госпитализированных воронежцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 1046 человек, на 11 меньше, чем накануне. Выздоровевшими признаны 1589 человек. Скончались ещё девять пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 357 387 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 334 129 человек, скончались 7 968 пациентов.