Пекин, 18 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. США изображают беспокойство из-за ситуации с украинскими беженцами в Европе, но на самом деле «созерцают огонь с противоположного берега». Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 18 марта на брифинге.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

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Он напомнил, что вице-президент США Камала Харрис рассмеялась, когда ей задали вопрос о приёме украинских беженцев в ходе пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой. США, по его словам, должны глубоко задуматься о причинах кризиса с беженцами, о своей роли и роли других стран НАТО.

«Можно сказать, что настоящей жертвой российско-украинского конфликта является Европа, в то время как США «созерцают огонь с противоположного берега», подставляя европейских союзников», — сказал Чжао Лицзянь.

В Китае надеются, что американские власти как можно скорее сформируют план по приему беженцев и начнут его исполнять.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о готовности властей США принять беженцев с Украины.

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