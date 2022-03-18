Донецк, 18 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Два населённых пункта Донецкой Народной Республики были обстреляны украинскими войсками. Об этом 18 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

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По информации представительства, обстрелы велись из Новомихайловки, где расположены украинские формирования. В 7:55 в сторону Еленовки было выпущено шесть мин калибром 120 мм, в 9:40 по населённому пункту Луганское выпустили 22 мины калибром 120 мм, а примерно через два часа, 11:30, обстрел повторили — по Луганскому было выпущено пять мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили новый обстрел Донецка, используя снаряды калибром 152 мм.