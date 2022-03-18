Москва, 18 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Западные страны будут и далее наращивать антироссийские санкции, однако Россия к этому уже привыкла. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Это санкционное давление продолжится, они также сейчас угрожают пятой волной санкций, после этого может быть еще одна волна санкций. Мы к этому привыкли», — сказал он в интервью телеканалу RT.

Также глава МИД России подчеркнул, что санкционное давление всегда только способствовало укреплению нашей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Таджикистана для смягчения неблагоприятных последствий, вызванных санкциями против России, приступили к разработке антикризисного плана.