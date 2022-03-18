Кишинёв, 18 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Молдавии из-за низкого спроса населения на вакцинацию от COVID-19 придётся списать 96 тыс. доз вакцины Moderna. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства общественного здоровья.

U.S. Navy Вакцина от коронавируса Moderna

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«На сегодняшний день это самая большая потеря. О таких потерях никогда не сообщалось», — говорится в сообщении ведомства.

В нацагентстве добавили, что компоненты препарата не опасны для окружающей среды. Их нейтрализуют хлором, после чего утилизируют, как медицинские отходы.

Стоит отметить, что в Молдавии упали темпы вакцинации. Из тех, кто имеет право на третью дозу прививки, пришли на процедуры только 7%. В агентстве не исключают, что без введения административных мер придётся списывать новые партии вакцин.