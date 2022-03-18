Донецк, 18 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Отдел Службы безопасности Украины (СБУ) в оккупированном украинскими войсками городе Краматорске Донецкой Народной Республики уничтожен в результате удара. Об этом 18 марта сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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СМИ сообщает, что городской отдел СБУ в Краматорске уничтожен в результате удара. На опубликованном видео к новости запечатлён момент высокоточного ракетного удара по зданию и последовавший взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые обстрелы Донбасса украинскими силовиками.