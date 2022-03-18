Кишинёв, 18 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Посевная кампания в Молдавии в нынешнем году находится под угрозой срыва из-за подорожания удобрений и топлива в результате введения Западом антироссийских санкций. Об этом 18 марта сообщает телеканал «Мир».

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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Как рассказал телеканалу молдавский фермер Сергей Калмык, раньше республика получала удобрения из России, а теперь из-за санкций их не завезли и могут вообще не завезти.

«Есть надежда, что как-то этот вопрос получится решить на уровне министерства, правительства. Может быть, завезут из других стран, чтобы как-то облегчить эту ситуацию», — сказал он.

Также отмечается, что, по данным метеорологов, в подкормке в настоящее время нуждается больше половины озимых культур.

При этом уточняется, что весенние полевые работы в республике должны начаться через неделю, однако санкций стоимость дизельного топлива выросла за минувший год в два раза и потому сельскохозяйственная техника, которая уже сейчас должна культивировать поля, не работает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что на сегодняшний день в России нет предпосылок к тому, что в стране могут возникнуть проблемы с производством и поставкой в нее лекарственных препаратов.