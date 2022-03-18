Пекин, 18 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Поставки на Украину летального оружия со стороны США ставят под вопрос восстановление мира и стабильности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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Лицзянь напомнил, что Китай предоставил Украине гуманитарную помощь в виде продуктов питания, детского питания, спальников и одеял.

«Что касается США, они передали Киеву смертоносное оружие. Могут ли эти вооружения вернуть мир и стабильность, или же они приведут к новым жертвам и раненым среди мирного населения?» — спросил представитель МИД КНР.

По его словам, жители Украины больше нуждаются в продовольствии и спальниках.