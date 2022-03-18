Москва, 18 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В связи с анонсированными российским правительством мерами поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях антироссийских санкций, юрист Марина Синюкова рассказала корреспонденту ИА REGNUM о некоторых особенностях кредитных каникул.

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«Кредитные каникулы — это временное приостановление выплат по ипотеке. Попросить каникулы можно на срок от 1 до 6 месяцев. При их одобрении, банк не будет применять к заемщику какие-либо санкции.

Получить такую льготу могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, в том числе и те, кто уже воспользовался этим в 2020 году. Предприниматели должны осуществлять свою деятельность хотя бы в одной из двенадцати сфер, установленных Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 337. Например, заниматься оптовой и розничной торговлей или вести деятельность гостиниц или предприятий общественного питания и др.

Чтобы предоставили накинул, нужно соблюсти все эти условия: кредитный договор должен быть заключён до 1 марта 2022 г.; сумма долга должна быть не более 3 млн рублей (не более 6 млн рублей для г. Москвы, не более 4 млн рублей для Московской области, г. Санкт-Петербурга и регионов ДФО); совокупный доход за месяц, предшествующий месяцу обращения, должен упасть минимум на 30% по сравнению с прошлым годом; заёмщик не должен находиться на ипотечных каникулах на момент подачи заявки.

Для участия в программе нужно обратиться в отделение вашего банка либо лично, либо подав заявку в личном кабинете на сайте банка до 30.09.2022 . Нужно подтвердить снижение дохода, в этом поможет справка 2-НДФЛ, справка о регистрации в качестве безработного, листок нетрудоспособности.

Плюсы льготы привлекательны: в период КК не взыскиваются пени, штрафы и неустойки, в любой момент можно частично или полностью досрочно погасить сумму основного долга. Однако, не обойдемся и без недостатков: длительный срок оформления, запросить отсрочку за весь срок договора можно только единожды, а если договоров несколько, то один раз по каждому, и проценты продолжают начисляться», — пояснила юрист Марина Синюкова.

Она также советует обратить внимание на то, что кредитор может запросить информацию о клиенте в налоговой, в пенсионном фонде, фонде социального страхования и в фонде обязательного медицинского страхования.

«Более того, под доходом подразумевается не только зарплата, но и иные социальные выплаты (матпомощь, больничные и т.п.). И проценты по ипотеке взимаются в размере, указанном в договоре, но на остаток суммы основного долга», — отмечает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, новые предложения по поддержке российского бизнеса на брифинге 16 марта обнародовало Минэкономразвития РФ. В частности, говорилось о том, что в стране раеализована совместная программа Правительства России и Банка России по предоставлению кредитных каникул.

Банк России дал возможность банкам реструктуризировать кредиты МСП в тех отраслях, которое определило правительство: промышленность, торговля, сельское хозяйство и другие. По этой программе банки на полгода переносят платежи по кредиту, либо предоставляют бизнесу рассрочку по процентным платежам.

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