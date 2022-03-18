Москва, 18 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Украинские неонацисты готовили Крыму кровавую участь, но регион избежал её благодаря мужеству крымчан и оперативной реакции России. Об этом директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил 18 марта на круглом столе по вопросам исторического просвещения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Красной площади

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Он отметил, что восемь лет назад Крым и Севастополь вернулись в «родную гавань» — в Россию. В феврале 2014 года на Украине произошёл вооруженный переворот, новый откровенно русофобский режим сделал неонацизм частью государственной идеологии.

Протесты в Херсоне, Харькове, Мариуполе и других городах были жестоко подавлены, от рук нацистов погибли защитники Дома профсоюзов в Одессе.

«Тот же кровавый сценарий готовился и в Крыму. И только благодаря мужественной позиции крымчан и жителей Севастополя, оперативной реакции России на полуострове удалось избежать трагедии», — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки заявил, что Россия переживает исторический момент. Сейчас определяются её судьба и место в мире.

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