Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и России Дворцовый мост в Санкт-Петербурге поменяет свою обычную подсветку на цвета российского триколора. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Разведение Дворцового моста

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Вечером в пятницу Дворцовый мост будет украшен цветами флага России. Увидеть это праздничное оформление можно будет с 19:15 мск до 7:00 мск 19 марта.

«Сегодня важный день в истории страны. Восемь лет назад Республика Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Световое оформление Дворцового моста, российские флаги на улицах города — это наша Крымская весна», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, Дворцовый мост часто меняет свою подсветку в связи различными праздниками и памятными датами. Ранее мост был подсвечен в честь 8 марта с помощью ламп зелёного и оранжевого цвета.