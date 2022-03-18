Донецк, 18 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины открыли огонь по Донецку с применением установок «Град». Об этом 18 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

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В представительстве рассказали, что в 10:50 украинские войска из населённого пункта Георгиевка открыли огонь по мирным кварталам Петровского района Донецка. Из БМ-21 «Град» по донецкой столице было выпущено 20 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в ДНР 18 человек пострадали в результате обстрелов украинских вооружённых формирований.