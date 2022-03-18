Москва, 18 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Темпы специальной военной операции России на Украине остаются невысокими из-за задачи беречь мирное население. Об этом заявил военный эксперт Виктор Баранец в эфире программы «Соловьёв Live».

Украинские военные

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Тактика украинских националистов состоит в том, что они прячутся за спины. И в этом состоит проблема, которую мы до сих пор не решили, мы этого не скрываем», — сказал Баранец.

Он напомнил, что одной из главных задач, стоящих перед Вооружёнными силами России в ходе спецоперации, — беречь мирное население.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе украинские националисты устраивают беспорядочную стрельбу на улицах города, пытаясь перед своим поражением нанести максимальный ущерб.