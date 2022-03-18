Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за сутки от COVID-19, как основной причины смерти, скончались 25 человек, что на три ковид-пациента меньше, чем сутками ранее. Об этом 18 марта сообщили в федеральном оперштабе. Такой показатель стал рекордом по минимальной суточной смертности с начала 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тем временем за минувшие сутки в Петербурге выявили 1486 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 74 случая меньше, чем за 16 марта. В городе продолжается снижение суточной цифры заражений.

При этом Петербург за сутки не сдвинулся со второй позиции среди регионов РФ по заражаемости коронавирусом. Город снова уступил первое место Свердловской области, но обогнал Москву.

По выздоровлению от ковида за прошедшие сутки выписали 4487 петербуржцев, что на 1290 пациентов меньше, чем за предыдущие сутки. Тогда в Петербурге за сутки выздоровели 5777 человек.

За всё время пандемии в Санкт-Петербурге обнаружили 1 484 563 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались от ковида 32 775 пациентов, а выздоровели 1 396 580 петербуржцев.