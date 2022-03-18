Вашингтон, 18 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В результате резкого роста цен на бензин в США после отказа Вашингтона от покупки российских энергоносителей, в стране наблюдается волна воровства бензина. Об этом 18 марта сообщает телеканал ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

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По данным источника, не менее чем в десяти штатах страны в последнее время произошли такого рода преступления.

Уточняется, что в штате Пенсильвания женщина обнаружила дыру, которая была высверлена в бензобаке ее автомобиля, через которую оттуда слили весь бензин. А в штате Техас неизвестные похитили у одного из местных жителей свыше пяти тыс. литров бензина.

Также указывается, что находятся и те, кто крадет топливо прямо с заправочных станций. Так, в Хьюстоне преступники украли с заправки бензин на сумму $8 тыс., а в Лос-Анджелесе сотрудники полиции задержали подозреваемого в том, что им был взломан терминал и выкачано все топливо с заправочной колонки, в то время как заплачено было только $20.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине за справки, которые раньше выдавали бесплатно, теперь придётся платить.