Новосибирск, 18 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области на складах и элеваторах находится ещё более 1,5 млн тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

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«Свыше 500 тысяч тонн из этого объёма — это излишки, которые не будут востребованы на внутреннем рынке, и их необходимо реализовать в другие субъекты РФ и за рубеж», — уточнил Лещенко.

При этом ряд традиционных для новосибирских экспортеров направлений поставок сейчас недоступен, а объемы поставок по разрешённым направлениям квотированы. По словам министра, альтернативой экспорту должны стать внутрироссийские поставки. В сибирском зерне, уверен Лещенко, заинтересованы регионы Уральского и Приволжского федеральных округов, где прошедший сельхозсезон сложился неудачно из-за отсутствия осадков.

«Экспортеры из регионов Сибири должны находиться в особом положении, ведь логистические затраты при поставках хоть в восточном, хоть в западном направлении к границам страны у нас самые значительные, — сказал Лещенко. — И за решением этого вопроса — об установлении особого порядка поддержки для наших экспортеров — мы обращались и будем обращаться в федеральное министерство».