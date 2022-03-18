Донецк, 18 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка Донецкой Народной Республики. Об этом 18 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В представительстве рассказали, что в 10:50 украинские войска открыли огонь из Новомихайловки в сторону Еленовки. Всего выпущено четыре мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние стки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск пострадали 18 жителей.