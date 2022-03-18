Ростов-на-Дону, 18 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Пункты временного размещения мирных граждан, в экстренном порядке эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик, разместили вдали от границы. Об сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Александр Погожев ИА REGNUM Андрей Турчак в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону

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«Мы убрали пункты временного размещения из приграничных территорий и перевели людей в ПВР других районов. Работаем в режиме ЧС. Около шести тысяч беженцев сегодня [проживают] в Ростовской области, не менее половины из них — дети. Муниципалитеты должны быстро реагировать на вопросы и проблемы, которые возникают. <…> И так будем продолжать работать ровно столько, сколько потребуется», — сказал глава региона в эфире телепрограммы «Линия губернатора».

Ситуация с вынужденными переселенцами контролируется в круглосуточном режиме. Обо всех ситуациях главе региона докладывают ежедневно. Меры принимаются в оперативном порядке.