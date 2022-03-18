Лондон, 18 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Возможное введение ЕС эмбарго на импорт нефти и газа из России вызовет экономические потрясения по всей Европе и нанесет Великобритании ущерб в размере £70 млрд (более $92 млрд). Об этом сообщает газета Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По словам глава британского минфина Риши Сунак, безотлагательный запрет ЕС на импорт российских углеводородов приведет к рецессии в ЕС и нанесет «немедленный удар по британской экономике в размере от £70 млрд до £75 млрд ($92,1 млрд — $98,7 млрд)». Это соответствует 3% ВВП, уточнил он.

Financial Times напоминает, что на Россию приходится около 40% импорта природного газа в ЕС и почти треть импорта сырой нефти.