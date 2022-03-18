Ростов-на-Дону, 18 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Россию за сутки прибыли ещё 13 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 18 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что с 19 февраля в Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик действует режим ЧС. В пунктах временного размещения размещено порядка шести тысяч вынужденных переселенцев из Донбасса. Ранее донские власти заявили, что готовы разместить у себя мирных граждан, эвакуированных с Украины.