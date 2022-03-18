Москва, 18 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Более 80 украинских военных объектов поражено российской военной авиацией за минувшие сутки. Об этом сообщил 18 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он отметил, что за ночь были сбиты в воздухе шесть украинских беспилотников, в том числе один аппарат турецкого производства «Байрактар ТБ-2». Общее число уничтоженных с начала спецоперации беспилотников достигло 183.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражен 81 военный объект Украины. Среди них: четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники», — сказал Конашенков.

Всего за время операции поражено 1406 украинских танков и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1197 единиц специальной военной автомобильной техники.

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