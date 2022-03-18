Москва, 18 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры патрулирования и сопровождение вертолетами подразделений Вооруженных сил РФ в рамках специальной военной операции на Украине.

Style-kings.ru Вертолеты

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

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«Вертолеты армейской авиации ВКС России выполнили задачи по авиационному патрулированию и сопровождению колонн российской бронированной и автомобильной техники. Полеты выполнялись экипажами ударных вертолетов Ми-28н, Ка-52, Ми-24, а также транспортно-боевых вертолетов Ми-8 на малых и предельно малых высотах», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.