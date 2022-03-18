Екатеринбург, 18 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Свердловской области мероприятия, приуроченные к восьмилетию «Крымской весны», состоятся в 37 муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-секретарь свердловского ГУ МВД России Валерий Горелых.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы отметили «Крымскую весну»

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Планируется провести 33 митинга, два флешмоба и демонстрацию. Горелых призвал население заблаговременно прибывать к месту проведения акций и заранее ознакомиться с расположением имеющихся парковок либо рассчитать время движения в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года Севастополь и Крым вернулись в состав России.