Москва, 18 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Видеозапись патрулирования и сопровождения военными вертолетами Воздушно-космических сил (ВКС) подразделений Вооруженных сил (ВС) России в ходе военной спецоперации по денацификации Украины, обнародовало 18 марта Минобороны РФ.

(сс) Zalasem1 Ми-24

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«Вертолеты армейской авиации ВКС России выполнили задачи по авиационному патрулированию и сопровождению колонн российской бронированной и автомобильной техники», — говорится в описании к видео.

Также уточняется, что такие полеты были проведены экипажами ударных вертолетов Ми-28н, Ка-52, и Ми-24, а также транспортно-боевыми вертолетами Ми-8 на малых и предельно малых высотах.

Кроме того, отмечается, что российская военная авиация в ходе спецоперации ВС РФ по денацификации Украины сопровождает колонны российских войск, уничтожает бронетехнику противник, доставляет десант и военные грузы, а также осуществляет авиационную поддержку подразделений, которые выполняют задачи в рамках спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецке под обстрел украинских вооружённых формирований попала больница.