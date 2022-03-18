Тирана, 18 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 1244 человек выявили 81 новый случай заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 102. Об этом сообщило вечером 17 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Яцкевич Екатерина ИА REGNUM Студенческий городок, Тирана, Албания

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявил 272 885 случаев заражения коронавирусом, 268 764 человека излечились, скончались 3487 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 37 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет менее 634, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети — 255 — выявленных активных заражений приходится на Тирану.