Донецк, 18 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли Донецк. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, огонь вёлся в 09:30 18 марта.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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Под обстрел попал Петровский район на западной окраине города.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — уточняется в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки 17 марта, по данным представительства ДНР в СЦКК, было зафиксировано 20 фактах ведения огня со стороны военных формирований Украины по территории Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено 154 боеприпаса. Ранения получили 18 мирных жителей.