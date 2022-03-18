Берлин, 18 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Каждый день в Германию прибывает порядка 15 тыс. беженцев с Украины и пока этот поток не ослабевает. Об этом 18 марта сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

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Отмечается, что на данный момент в ФРГ находится в общей сложности уже свыше 175 тыс. беженцев

Кроме того, уточняется, что из-за этого главам администраций небольших германских городов приходится самостоятельно, за счет городского бюджета вести переоборудование под жилые помещения спортивных залов и закупать туалетные контейнеры.

Также указывается, что мэры таких городов ФРГ в связи с эти считают, что власти страны хаотично и несправедливо распределяют беженцев по территории ФРГ, и высказываются на тему того, что федеральное правительство фактически «бросило их на произвол судьбы».

При этом, по словам министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, беженцы с Украины имеют право, в отличие от беженцев из Сирии, направляемых в конкретные учреждения, свободно перемещаться по стране. А их личные данные регистрируются только в том случае, если они обращаются за пособиями к государству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Албании при Организации Объединенных Наций (ООН) Ферит Ходжа выступил в Совете безопасности ООН с речью в поддержку Украины.