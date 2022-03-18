Москва, 18 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Отсутствующие в аптеках лекарства скоро поступят в аптечную сеть, заявили 18 марта в Росздравнадзоре.

Pixabay.com Лекарства

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Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что производители и дистрибьюторы не видят проблем с производством и поставкой лекарств. При этом лекарства, пропавшие в аптеках, есть у производителей и скоро вернутся в аптечную сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом лекарственных препаратов в России достаточно, но есть проблемы в поставках в отдельных случаях, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.