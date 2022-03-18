Москва, 18 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Производители и дистрибьюторы лекарств в России не видят значительных проблем в возможности осуществлять поставки препаратов. Об этом 18 марта заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на брифинге.

Александр Погожев, ИА REGNUM Лекарства

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«Мы провели совещание с дистрибьюторами, с производителями, и практически и дистрибьюторы, и производители отечественных лекарственных препаратов подтвердили, что проблем ни с производством, ни с поставками лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят», — заявила Самойлова.