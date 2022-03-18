Новосибирск, 18 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. День воссоединения Крыма с Россией — день исторической справедливости. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Nso.ru Андрей Травников

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

«18 марта мы отмечаем государственный праздник — День воссоединения Крыма с Россией! Это день исторической справедливости, которую ждали миллионы людей, это праздник, который дорог сердцу каждого россиянина. Он объединяет наш многонациональный народ и вдохновляет нас на новые свершения, — написал в своём телеграм-канале Травников. — Восемь лет назад жители Крыма проявили свои мужество и патриотизм и осуществили свое право быть в единстве с Россией. Открытое, искреннее волеизъявление показало всему миру, что народ может сам определять свое будущее».

Он пожелал, чтобы «патриотизм, мужество и сила духа, которые жители нашей страны проявили «Крымской весной», и дальше способствуют единению россиян в условиях непростой международной обстановки».